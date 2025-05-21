Школу хронической сердечной недостаточности открыли в Мытищах

Специалисты учреждения будут обучать пациентов в Мытищинской поликлинике № 2. Пройти курс смогут люди в возрасте от 60 до 80 лет.

Сердечная недостаточность — сложное заболевание, которое требует серьезного и осознанного подхода. Чтобы пациент был готов к разным проявлениям болезни и знал, как действовать, специалисты поликлиники № 2 в Мытищах регулярно проводят обучающие занятия. Курс состоит из пяти уроков и проходит с понедельника по пятницу.

«Врачи на занятиях объясняют, почему сердце не справляется с нагрузкой, как развиваются отеки, одышка, слабость и что происходит при несоблюдении рекомендаций. Когда человек понимает причину симптомов, он перестает паниковать и начинает действовать правильно. Один из ключевых факторов успешного лечения — дисциплина. В школе сердечной недостаточности учат контролировать жидкость и соль, следить за весом, дозировать физическую активность», — рассказала врач-кардиолог Виктория Ильинская.

Попасть на курс можно по направлению кардиолога или участкового терапевта. Специалисты по факту исследований отправят пациента в кабинет хронической сердечной недостаточности. После консультации и подтверждения диагноза можно будет посещать обучающие занятия.