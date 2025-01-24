Школу битмейкинга и диджеинга открыли в молодежном центре Шатуры

Руководство организации еще в прошлом году планировало открыть для молодежи новые кружки. Часть задуманного удалось воплотить благодаря помощи одного из крупных предприятий Шатуры.

С помощью спонсоров удалось приобрести оборудование для студии диджеинга и звукорежиссуры. Первыми посетителями новой студии стали лицеисты. Ребята смогли покрутить вертушки, поиграть на клавишных инструментах и даже спеть.

В будущем любой желающий получит возможность научиться создавать и распространять звуковые файлы, записать свой трек или сыграть диджей-сет.

Руководство молодежного центра уверено, что Школа диджеинга и битмейкинга заинтересует местных подростков, Директор учреждения Александр Гуреев считает, что нужно всегда идти в ногу со временем и быть с молодежью на одной волне.

«На базе центра мы готовы возобновить занятия по рисованию граффити. К открытию готовится студия звукозаписи в корпусе „молодежки“, расположенном на проспекте Маршала Борзова», — рассказал Александр Гуреев.