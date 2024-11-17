Школьные соревнования по управлению дронами прошли в Химках

В Химках провели соревнования по авиамодельному спорту «дронрейсинг» в Химкинском лицее. В них приняли участие воспитанники дома юного техника «Интеграл» и ученики школ города.

В соревнованиях приняли участие 15 пилотов от восьми до 13 лет. Главная задача — безошибочно преодолеть полосу препятствий за минимальное время.

«Судьями оценивается не только скорость, но и аккуратность прохождения трассы: беспилотники не должны падать, переворачиваться или задевать барьеры. „Дронрейсинг“ — самый высокотехнологичный вид авиамодельного спорта. Поэтому он вызывает большой интерес у подрастающего поколения», — рассказала организатор и главный судья соревнований Анастасия Васильева.

Участники состязались в классическом управлении и через VR-очки с помощью технологии FPV. По мнению педагогов, такие навыки помогают повышать интерес к точным наукам.

Состязания приурочили к 103-летию со дня рождения командира эскадрильи 927-го истребительного авиаполка Константина Лабутина. Во время Великой Отечественной войны от совершил 232 боевых вылета и сбил 12 вражеских самолетов. Участникам рассказали о его подвигах и жизненном пути.

«В истории нашей страны множество великих событий и людей, которыми мы гордимся. Наша задача — сохранить их в памяти наших детей. Мы должны помнить о тех людях, которые сделали нашу страну великой», — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Соревнования различного уровня по авиамодельному спорту проводят в Химках регулярно. В округе работает своя федерация по управлению дронами, а сотрудники дома юного техника «Интеграл» развивают это направление. Сейчас они готовятся к масштабному турниру «Кибердрон», первый этап которого пройдет в декабре.

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