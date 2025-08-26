Школьные принадлежности вручили первоклассникам в Коломне

Детям из малообеспеченных семей в Коломне вручили рюкзаки с канцелярией. Семьи также получат единовременную выплату.

Ранец с канцелярией вручили первокласснице Ирине Козловой, которая с нетерпением ждет начала занятий.

«При подготовке к 1 сентября мы традиционно уделяем большое внимание семьям с детьми. Особенно — поддержке многодетных, малообеспеченных, социально уязвимых родителей, семьям участников спецоперации. Будущим первоклассникам перед началом учебного года вручаем рюкзаки с канцтоварами — 102 воспитанника уже их получили», — рассказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Более трех тысяч семей в Коломне получили единовременную выплату по три тысячи рублей на школьную форму. Еще 466 малообеспеченным и многодетным родителям выплатили по семь тысяч, а семьям с детьми-инвалидами перевели дополнительную ежегодную выплату.

«Особенное внимание — семьям погибших участников специальной военной операции: по 10 тысяч рублей выплачивается детям, потерявшим кормильца», — отметил Александр Гречищев.