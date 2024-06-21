Школьница из Солнечногорска победила на всероссийском конкурсе по ветеринарии

София Аколелова из Солнечногорска победила на конкурсе по ветеринарии

Председатель совета первичного отделения молодежного центра «Подсолнух» в Солнечногорске София Аколелова победила на Всероссийском конкурсе для учащихся сельских школ и городов «АгроНТРИ-2024». Она отличилась в номинации «Агровет», показав отличные познания в ветеринарии.

Всероссийский конкурс для учащихся сельских школ и городов «АгроНТРИ-2024» объединил более 350 участников из разных регионов страны. Очный региональный этап проходил в Тимирязевской академии. Задания состояли из пяти модулей, связанных с ветеринарной медициной: наложение швов, гистология, идентификация скота, чистка зубов ультразвуковым скалером и анатомия.

«По словам организаторов конкурса, основная цель номинации показать, как сегодня используются цифровые технологии в современном животноводстве. Поздравляем Софию с победой в региональном этапе и желаем удачи в финале!» — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Конкурс проводится Фондом содействия инновациям, Ассоциацией образовательных учреждений агропромышленного комплекса и рыболовства, группой компаний «ЦентрПрограммСистем» при грантовой поддержке «Движения первых».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».