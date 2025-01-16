Школьница из Павловского Посада вышла в финал научной конференции

Участие в финале Математической научной конференции обучающихся принимает ученица Рахмановской школы имени Евгения Кошенкова Юлия Севрюкова. Она представила свой интересный проект «Золотое сечение в живописи».

Школьница из Павлово-Посадского округа показала тесную связь между изобразительным искусством и математикой. Она изучила спираль и золотое сечение по работам художников Павловского Посада и, опираясь на сделанные расчеты, выполнила рисунок с соблюдением пропорций. Шестикласснице помогала учитель математики Надежда Шеварнова.

Проект Юлии Севрюковой был отмечен заслуженной наградой от главы общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Подмосковье Юрия Макеева.

«Юлия в своей работе показала нам, что использование математических методов, геометрических законов позволяет создать гармоничные и притягивающие внимание произведения искусства» — сказал он.