Школьница из Павловского Посада вышла в финал научной конференции

Участие в финале Математической научной конференции обучающихся принимает ученица Рахмановской школы имени Евгения Кошенкова Юлия Севрюкова. Она представила свой интересный проект «Золотое сечение в живописи».
Школьница из Павлово-Посадского округа показала тесную связь между изобразительным искусством и математикой. Она изучила спираль и золотое сечение по работам художников Павловского Посада и, опираясь на сделанные расчеты, выполнила рисунок с соблюдением пропорций. Шестикласснице помогала учитель математики Надежда Шеварнова.
Проект Юлии Севрюковой был отмечен заслуженной наградой от главы общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Подмосковье Юрия Макеева.
«Юлия в своей работе показала нам, что использование математических методов, геометрических законов позволяет создать гармоничные и притягивающие внимание произведения искусства» — сказал он.
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