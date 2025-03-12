Школьница из Балашихи победила на турнире по ментальной арифметике

Ученица гимназии № 1 имени А. В. Баландина 11-летняя Мария Шашлова завоевала чемпионский титул на всероссийских соревнованиях по ментальной арифметике, которые прошли в Москве в начале марта. В турнире участвовали более 350 детей в возрасте от пяти до 13 лет.
Ментальной арифметикой Мария занимается уже год. Девочка проявляет выдающиеся способности: за считанные минуты она способна решать в уме до 70 сложных задач.
«За успехами на соревнованиях стоят не только природные способности, но и огромная подготовка, а также поддержка семьи и педагогов. Такие победы — это радость для всех нас», — отметила руководитель регионального представительства школы ментальной арифметики Мария Шойдорова.
Помимо ментальной арифметики 11-летняя Мария Шашлова занимается художественной гимнастикой, где также добилась немалых успехов.
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