Школьница из Балашихи победила на турнире по ментальной арифметике

Ученица гимназии № 1 имени А. В. Баландина 11-летняя Мария Шашлова завоевала чемпионский титул на всероссийских соревнованиях по ментальной арифметике, которые прошли в Москве в начале марта. В турнире участвовали более 350 детей в возрасте от пяти до 13 лет.

Ментальной арифметикой Мария занимается уже год. Девочка проявляет выдающиеся способности: за считанные минуты она способна решать в уме до 70 сложных задач.

«За успехами на соревнованиях стоят не только природные способности, но и огромная подготовка, а также поддержка семьи и педагогов. Такие победы — это радость для всех нас», — отметила руководитель регионального представительства школы ментальной арифметики Мария Шойдорова.

Помимо ментальной арифметики 11-летняя Мария Шашлова занимается художественной гимнастикой, где также добилась немалых успехов.