Школьников Подмосковья пригласили на фестиваль по профориентации в сфере IT

Бесплатный онлайн-фестиваль «День выбора» пройдет для подмосковных школьников 5-11 классов 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Основная тема фестиваля — профориентация в IT-сфере. Участники узнают о таких направлениях, как искусственный интеллект, киберспорт, информационная безопасность, дизайн видеоигр и продуктовый менеджмент. Школьники также смогут пройти профориентационный тест с индивидуальной подборкой профессий и обсудить результаты с экспертом.

В рамках фестиваля пройдет семь мастер-классов, которые помогут определиться с карьерным выбором, узнать больше об IT-профессиях и подготовиться к экзаменам. Помимо этого, для родителей подготовили пять мастер-классов по мотивации подростков и две встречи с психологами, где можно будет задать вопросы в прямом эфире.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на фестиваль «День Выбора» можно на официальном сайте по ссылке.

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