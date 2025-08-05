Начался прием заявок на детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». на нее пригласили ребят из Подмосковья. Принять участие могут дети и подростки от шести до 18 лет.

Мероприятие проводят по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования при поддержке регионального Мининвеста. В этом году работы будут принимать в новой номинации «Зоомир», где участники смогут прислать веселые видеоролики со своими питомцами.

«Мы гордимся тем, что из года в год подмосковная молодежь принимает самое активное участие и добивается признания. В прошлом году сразу семеро представителей области победили в номинациях премии. Нет сомнений в том, что и в новом сезоне подмосковные участники будут одними из сильнейших», — сказал глава ведомства Виталий Мосин.

Свыше 150 вузов России предоставят победителям и призерам дополнительные баллы при поступлении, а также возможность бесплатного обучения.

Узнать больше о премии можно по ссылке.