Школьников из Мытищ стали победителями областного конкурса

Коллективная творческая работа учащихся восьмого «В» класса школы для детей с ограниченными возможностями здоровья городского округа Мытищи заняла третье место в конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей». Ребят пригласили на торжественную церемонию награждения, которая состоялась в Подольске.

Победители не только получили дипломы и ценные призы, но также смогли поближе рассмотреть специальную технику и пообщаться с сотрудниками экстренных служб. Организаторы рассказали, что в этом году поступило рекордное количество заявок — свыше двух тысяч работ от детей и подростков в возрасте от пяти до 18 лет.

Участники представили рисунки, поделки, видеоролики, интерактивные проекты и литературные произведения, которые так или иначе связаны с деятельностью экстренных служб — полиции, МЧС, скорой помощи, газовой службы и антитеррористических подразделений. Отметили и то, выросло не только число участников, но и уровень их работ, а это значит, что тема безопасности и героизма стала ближе и понятнее детям.

Конкурс прошел по инициативе государственного учреждения «Центр 112» при поддержке правительства Московской области в рамках реализации государственной программы «Безопасность Подмосковья».