Школьники в Одинцове побывали в конно-спортивном клубе «Новый век»

Сотрудники полиции Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу при поддержке Общественного совета при управлении Министерства внутренних дел организовали поездку юных гостей в конно-спортивный клуб «Новый век». Основной целью мероприятия стало пробудить интерес детей к спортивной деятельности и популяризировать активный образ жизни.

Опытные тренеры провели для ребят подробную экскурсию: они рассказывали о том, как ухаживают за лошадьми и пони, какие существуют породы, чем кормят животных и как обеспечивают их содержание и благополучие. Затем гости посетили занятия на манеже — главной тренировочной арене клуба, где специалисты показали основы езды, познакомили с правилами техники безопасности и продемонстрировали элементы верховой подготовки.

Кроме того, каждый мог сесть в седло и прокатиться верхом под присмотром инструктора, чтобы на собственном опыте почувствовать движение лошади.

Участники мероприятия проявили значительный интерес и активность, а полученные эмоции оказались исключительно положительными.