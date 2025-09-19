Школьники в Одинцове побывали в конно-спортивном клубе «Новый век»

Пресс-служба УМВД России по Одинцовскому г. о.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Одинцовскому г. о.

Сотрудники полиции Управления Министерства внутренних дел России по Одинцовскому городскому округу при поддержке Общественного совета при управлении Министерства внутренних дел организовали поездку юных гостей в конно-спортивный клуб «Новый век». Основной целью мероприятия стало пробудить интерес детей к спортивной деятельности и популяризировать активный образ жизни.

Опытные тренеры провели для ребят подробную экскурсию: они рассказывали о том, как ухаживают за лошадьми и пони, какие существуют породы, чем кормят животных и как обеспечивают их содержание и благополучие. Затем гости посетили занятия на манеже — главной тренировочной арене клуба, где специалисты показали основы езды, познакомили с правилами техники безопасности и продемонстрировали элементы верховой подготовки.

Кроме того, каждый мог сесть в седло и прокатиться верхом под присмотром инструктора, чтобы на собственном опыте почувствовать движение лошади.

Участники мероприятия проявили значительный интерес и активность, а полученные эмоции оказались исключительно положительными.

