Школьники Подмосковья смогут подтвердить льготы по «Стрелке» до 24 августа

Минтранс Подмосковья напомнил о необходимости подтвердить право льготного проезда в автобусах по ученической карте «Стрелка». Сделать это можно на портале госуслуг до 24 августа.

Чтобы избежать блокировки карты, нужно вовремя подтвердить право льготного проезда. Для этого родителям школьников предстоит зайти на портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru и заполнить форму. Срок оказания услуги — шесть рабочих дней.

Для банковской карты МИР, используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте „МИР“ на региональном портале госуслуг с 25 августа.

Школьники ездят по картам «Стрелка» в Подмосковье по льготным тарифам. Первые 35 поездок оплачиваются с 50%-й скидкой, а начиная с 36-й поездки скидка составляет уже 99%.

Подмосковье реализует крупную закупку новых автобусов, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем в регионе внедряют все больше цифровых сервисов для удобства пассажиров.

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