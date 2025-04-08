Школьники побывали на экскурсии «Все для Победы» в музее Наро-Фоминска

Во время экскурсии ребята окунулись в атмосферу военных лет, узнали о жизни и подвиге советских солдат. Они познакомились с оружием, которое использовали в годы Великой Отечественной войны, вещами, которые сопровождали солдат в быту, личными предметами фронтовиков, а также с историями о героизме бойцов, которые вдохновляли и вселяли надежду в тяжелые времена.

Экскурсия помогла школьникам осознать, насколько был важен вклад в Великую Победу каждого человека: как на фронте, так и в тылу. Кроме того, мероприятие стало поводом для обсуждения ценностей патриотизма и гражданственности, что позволило ребятам глубже понять, как важно помнить и чтить историю своей страны. В конце экскурсии школьники задали вопросы экскурсоводу и поделились своими впечатлениями.