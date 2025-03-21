Школьники Павловского Посада приняли участие в военно-патриотической игре

В игре участвовали команды пяти образовательных учреждений Павлово-Посадского округа. Школьникам нужно было справиться с нелегкими испытаниями — преодолеть полосу препятствий, «спасти раненого», продемонстрировать строевую подготовку, попробовать себя в стрельбе и показать свои знания в викторине. Ребята проявили на соревнованиях настоящий боевой дух и отличную командную работу.

По итогам состязаний победу одержала команда «Ирибис-11» из школы № 11. Серебряными призерами стали «Дружинники ПП» из школы № 18. А третье место заняла «Катюша 13» из гимназии. Но массу ярких эмоций и заряд позитива получили все, кто был на игре — участники, болельщики и даже организаторы.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поблагодарил активистов «Движения первых» за организацию соревнований. «Вы делаете потрясающую работу, помогая ребятам лучше понять, что такое командный дух, смелость и любовь к Родине», — отметил руководитель муниципалитета.