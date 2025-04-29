Школьники Орехово-Зуева победили на слете лесничеств

В Орехово-Зуевском филиале Государственного автономного учреждения Московской области «Мособллес» завершился муниципальный слет школьных лесничеств, посвященный экологическому образованию и практическому изучению лесного хозяйства. Слет состоял из двух этапов: заочного и очного, позволивших участникам продемонстрировать как теоретические знания, так и практические навыки.

Заочный этап включал в себя создание презентации команды, разработку плаката на тему «Защита леса и лесовосстановление», выполнение тестового задания, проверяющего знания о лесе и его обитателях, а также участие в экологическом субботнике по уборке лесной территории. По результатам заочного этапа три лучшие команды были допущены к очному финалу.

На очном этапе юным лесоводам предстояли практические задания, требовавшие не только знаний, но и умения их применять на практике. Ребята демонстрировали свои навыки в определении видов деревьев, грибов и лесных животных, практиковались в безопасном разведении и тушении костра, осуществляли отвод и таксацию лесоделянок, практически применяя полученные знания.

Первое место завоевало школьное лесничество «Бересеклет» из школы № 17 Орехово-Зуева. Второе место досталось команде «Тари» из Давыдовской гимназии, а третье место заняли «Берендеи» из Губинской школы.

«Приятно, что наши школьники с интересом изучают природу и переживают за экологию родного края. Надеюсь, в будущем многие из них, когда станут взрослыми, решат выбрать своим жизненным путем профессию лесничего», — отметил старший участковый Ликинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» лесничий Николай Лычагин.