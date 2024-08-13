Школьники Мытищ смогут изучить беспилотные авиационные системы в спецклассах

Школьники из Мытищ смогут освоить современные знания о беспилотных авиационных системах. Занятия для ребят будут проходить в специализированных классах.

«Беспилотные авиационные системы» — это национальный проект, который реализуется в России с начала года. Он направлен на создание новой отрасли экономики, связанной с разработкой, производством и использованием гражданских беспилотников.

Мытищинские лицеи № 15 и № 34 стали участниками федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные Беспилотные Авиационные Системы». Кабинеты уже оборудовали под специальные учебные классы, где школьники смогут ознакомиться с новейшими технологиями беспилотной авиации.

Для обучения будут использовать современные технологии: специальные зоны для испытаний БПЛА, ремонтные станции, зоны 3D-печати, а также рабочие пространства с компьютерами.

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