Школьники из Звенигорода победили на областном турнире по робототехнике

Ученики звенигородской школы «КвантУм» заняли первое место на областном хакатоне «Цифровые лидеры будущего». Участники представляли свои разработки в области 3D-моделирования и робототехники.

Одинцовский округ представили Анна Ситдикова, Георгий Балашко, Варвара Трусова и Михаил Шкурко. Под руководством педагога Алексея Чарыкова-Калиона ученики успешно начали соревнования, преодолели четверть-финал и полуфинал, а затем вышли в финал. Он прошел со 2 по 4 апреля на базе школы «Лидер» в Химках.

Конкурсанты продемонстрировали роботов-сортировщиков, которых разработали в программах по 3D-моделированию, распечатали на 3D-принтере, собрали и запрограммировали на распределение предметов. В финал конкурса вышли десять команд. Проекты оценивали опытные эксперты.

Ранее школьники из Люберец стали призерами областного турнира «Новая высота».