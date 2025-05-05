Школьники из Зарайска выиграли на Всероссийском творческом конкурсе

Волгоградский государственный институт культуры и искусств стал центром притяжения для юных виртуозов народных инструментов со всей России, приняв V Всероссийский конкурс исполнителей «Звездный путь». В этом году он собрал более 200 музыкантов, приехавших из разных уголков страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство и любовь к народной музыке.