Школьники из Зарайска выиграли на Всероссийском творческом конкурсе

Волгоградский государственный институт культуры и искусств стал центром притяжения для юных виртуозов народных инструментов со всей России, приняв V Всероссийский конкурс исполнителей «Звездный путь». В этом году он собрал более 200 музыкантов, приехавших из разных уголков страны, чтобы продемонстрировать свое мастерство и любовь к народной музыке.
Зарайск на конкурсе представила детская школа искусств имени Голубкиной. Учащаяся школы Милена Нефедова под руководством преподавателя Анастасии Бодровой и концертмейстера Марии Гумбатовой завоевала звание лауреата первой степени в своей возрастной категории.
Еще одну победу округу принесла выпускница школы искусств Елизавета Обатурова, которая под руководством преподавателя Анастасии Бодровой и концертмейстера Светланы Тысячниковой также удостоилась звания лауреата первой степени среди студентов третьих-четвертых курсов средних профессиональных образовательных учреждений.
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