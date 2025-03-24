Школьники из Воскресенска стали призерами конкурса интеллектуальных игр

Ученики лицея № 23 из Белоозерского и гимназии № 1 из Воскресенска приняли участие в юношеском фестивале интеллектуальных игр «Коломенские горизонты — 2025. Эпизод 1». Они завоевали несколько призовых мест.

Участниками турнира стали 26 команд из Москвы и Московской области, Астрахани и Липецка. Ребята из Воскресенска выступили в составе команды «Логарифмы» из города Долгопрудный.

Интеллектуалы отвечали на вопросы четырех туров в формате игры «Что? Где? Когда?», 12 тем командной «Своей игры» и отгадали медиакроссворд.

В итоге в основной дисциплине «Логарифмы» стали вторыми. Также они оказались серебряными призерами в дисциплине «Командная Своя игра».

Победили ребята в конкурсе «Медиакроссворд». В туре «Песневед» они стали четвертыми.

По сумме результатов во всех четырех дисциплина команда «Логарифмы» оказалась на втором месте.