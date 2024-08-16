Школьники из Воскресенска прошли практику на химическом производстве

Участниками третьей смены программы «Трудовой отряд школьников» стали ребята из городского округа Воскресенск в возрасте от 14 до 17 лет. Они трудились в местном филиале акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“».

Закончилась третья трудовая школьная смена в филиале «Воскресенские минеральные удобрения» акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“». В рамках проекта дети узнали о предприятии и побеседовали с его руководителями и ведущими специалистами, побывали в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод.

Для ребят организовали лекции, экскурсии, посещение музея краеведения и многое другое. Трудовой отряд школьников курировали опытные наставники из разных подразделений предприятия.

Дети сортировали, копировали документы, оцифровывали архив и выполняли другие работы. По итогам смены школьники приобрели свой первый трудовой стаж и получили зарплату.

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