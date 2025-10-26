Школьники из Серпухова приняли участие во всероссийском военно-спортивном фестивале

В детском центре «Смена» в Краснодарском крае завершился Всероссийский детско-юношеский фестиваль «Ворошиловский стрелок». Участниками мероприятия стали 120 подростков в возрасте от 14 до 15 лет из 60 регионов России, в том числе из подмосковного Серпухова.

Участники демонстрировали владение военно-прикладными и спортивными навыками. Ребята состязались в стрельбе, туризме, борьбе, самбо и строевой подготовке. Помимо этого, проходили квалификацию на получение знаков ДОСААФ России «Юный Ворошиловский стрелок».

Городской округ Серпухов на соревнованиях представили воспитанники «Центра непрерывного образования» Вероника Скачек и Юрий Погосян. По итогам состязаний девушка заняла второе место как в стрельбе, так и по сумме всех спортивных дисциплин. Юрий Погосян успешно выполнил квалификацию и вошел в число 11 обладателей почетного знака «Юный Ворошиловский стрелок».