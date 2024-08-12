Школьники из Подольска вступили в ряды «Юнармии» в музее Вооруженных сил РФ

Церемония вступления в ряды всероссийского движения «Юнармия» прошла в центральном музее Вооруженных сил РФ. В ней поучаствовали юные патриоты из Подольска и Мытищ.

Будущие юнармейцы произнесли слова клятвы. Их также поприветствовали первый заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров, начальник отдела управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Александр Кравченко и Герой РФ Андрей Соловьев.

«Сила и характеристика любого движения в том числе в количестве детей, которые в нем состоят. Чем больше юнармейцев, тем сильнее будет наше движение. Здорово, что в летний период, когда дети отдыхают на каникулах, торжественные церемонии по приему детей в ряды движения не прекращаются. Благодаря главному штабу „Юнармии“ прием проходит на очень высоком уровне. Поздравляю юнармейцев, ребят из Мытищ и Подольска, которые вступили в наше движение», — прокомментировал начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

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