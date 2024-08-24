Школьники из Подмосковья приняли участие в Детском культурном форуме

Детский культурный форум прошел во Дворце пионеров на Воробьевых горах в Москве. В числе талантливых ребят из России оказались и подмосковные школьники.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что на форуме детям предоставили возможность познакомиться с мировыми достижениями в области культуры и искусства. В рамках мероприятия прошли мастер-классы, дискуссии, артшколы, творческие встречи, интерактивные уроки.

В делегацию Московской области вошли ребята из 12 школ региона. В направлении «Театр и цирк» участвуют Надежда Рябова и Даниил Кол. Направление «Кино и анимация» представляет Мария Кутьина.

В направлении «Музыка» приняли участие Артем Кирницкий, Дмитрий Климов, Владислав Баланов. В «Хореографии» Подмосковье представили Артем Карпов и Мила Манина.

Направление «Изобразительное искусство» представили Вероника Пудовкина, Авелина Татаринова, Алиса Чуманова.

В направлении «Литература и журналистика» участвовала Юлия Горбачева.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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