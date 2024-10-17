Школьники из Мытищ стали призерами регионального конкурса профильных классов

Итоги регионального конкурса психолого-педагогических классов «Педкласс — это про нас!» подвели в Мытищах. Школьники получили награды в трех номинациях.

Конкурс в этом году впервые проходил не только в Московской области, но и в других регионах России. Цель проекта — помочь школьникам определиться с будущей профессией в гуманитарной сфере и развить педагогические навыки и творческий подход к преподаванию.

Ученики мытищинских средних общеобразовательных учебных заведений показали отличные результаты и получили награды в разных номинациях. Ребята из школы № 8 Владимир Кузянов и Эдуард Исаков получили дипломы I степени в номинации «Я — учитель-воспитатель» и дипломы II степени в номинации «Я — учитель-новатор». Учащиеся школы № 34 Варвара Матвеева и Алена Гречаная завоевали дипломы III степени в дисциплине «Я — учитель-наставник».

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