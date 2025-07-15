Школьники из Луховиц отправились в виртуальное путешествие по России

Сотрудники Центральной библиотеки муниципального округа Луховицы устроили интерактивную игру для школьников. В рамках летнего читального зала ребятам организовали виртуальное путешествие по просторам России.

Юные путешественники «посетили» сразу несколько знаковых городов: Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Иркутск. На каждой импровизированной остановке ребят ждали интересные задания и мастер-классы.

Самым теплым и душевным моментом стала небольшая прогулка по родным Луховицам. Ребята и взрослые рассматривали архивные фотографии знакомых улиц, парков и зданий.

Мероприятие получилось невероятно насыщенным, познавательным и веселым, отметили участники. Дети не только расширили свой кругозор, узнав много нового о разных уголках России, но и по-новому взглянули на историю и облик своего родного города.