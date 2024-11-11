Школьники из Лосино-Петровского побывали на экскурсии в Никольском храме

В Лосино-Петровском продолжаются Рождественские чтения. Накануне в их рамках шестиклассники из Свердловского побывали в Храме Святого Николая Чудотворца. Для них организовали экскурсию.

Участниками мероприятия стали ребята из школы № 2. На экскурсии им рассказали об истории храма, его культурной и исторической ценности.

К примеру, дети узнали, что Никольский храм построили по приказу императора Александра I на казенные деньги в 1822 году. Архитектором был Овчинников.

Каждый школьник мог задать интересующие его вопросы.

Отметим, что подобные просветительские и познавательные мероприятия проводятся в Лосино-Петровском округе регулярно.

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