Школьники из Лобни победили в международном конкурсе лоскутного шитья
В Гостином дворе в Москве прошел международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России». На нем школьники из Лобни получили спецприз.
Воспитанники объединения «Ярмарка мастеров» Дворца творчества «Планета талантов» стали лауреатами творческого конкурса.
Они представили коллекцию одежды «Красно-бело-черное». Изделия изготовили под руководством педагога Марины Назаровой. Жюри конкурса детских театров моды наградило их специальным призом в номинации «Авангард».
Развитию дополнительного образования, в том числе в творческой сфере, в Лобне уделяют большое внимание. Школьники округа посещают бесплатные секции и кружки не только в учреждениях культуры, но и в школах.
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