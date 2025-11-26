Школьники из Красногорска стали призерами областного конкурса

Учащийся лицея № 1 в поселке Нахабино в Красногорске оказался в числе победителей областной акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам». Он создал видео-ролик, в котором рассказал об увлечении самбо.

Конкурс создан в Подмосковье для формирования у детей и молодежи здорового образа жизни и ценностей физической культуры. В этом году отправили более 1,2 тысячи работ.

Ученик военно-инженерного класса лицея Александр Багринцев снял видео про увлечение самбо в рамках номинации «Мой любимый вид спорта».

«Физическая культура не только развивает тебя, но и делает более дисциплинированным, спортивным, честным и смелым, помогает достигать целей», — делится в шестиклассник.

Александр занимается в клубе «Рубин» в Красногорске и является призером множества соревнований, включая международные.