Школьники из Истры приняли участие в окружном этапе конкурса по математике

Муниципальный этап конкурса «Математический Эльбрус» прошел в Истре. Участниками олимпиады стали 54 ученика из девяти школ округа.

Мероприятие стало частью математической недели «Вершина», его провели в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей города Истра». В рамках конкурса у школьников проверили математические способности и скорость мышления. Участникам предложили решить задачи разного уровня сложности.

В олимпиаде победила команда Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей города Истра», призерами математического турнира стали ученики школ № 2 и № 3. Ребята, которые заняли первое место, примут участие региональном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».