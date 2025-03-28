Школьники из Химок стали призерами областного турнира по управлению дронами
Юные инженеры из Химок заняли призовые места на областных соревнованиях по дистанционному пилотированию «Полигон 77». Школьники выиграли медали всех трех категорий.
Ребята продемонстрировали навыки управления беспилотными устройствами в режиме он-лайн. Операторы находились в учебных классах, устройства же запускались на специально оборудованном полигоне на территории парка «Руднево».
«Операторы должны собирать грузы и доставлять их в специальную зону. У игроков есть возможность подбивать машинки, перезаряжать оружие», — поделился тренер школы № 14 городского округа Химки Даниил Минтус.
Химчане стали лучшими среди 13 команд со всей Московской области. Золото получили ребята из лицея № 7 «Левитаторы». Вторые и третьи места заняли школьники из сборной образовательных учреждений округа «5 дюймов» и команда под названием «Высший пилотаж» из лицея № 15.
Победителям и призерам соревнований вручили сертификаты от Федерального центра беспилотных авиационных систем и электронные симуляторы полетов.