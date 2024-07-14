Школьники из Химок приняли участие в турнире по шахматам и шашкам

Турнир по шахматам и шашкам провели в школе «Перспектива» для ребят от 7 до 14 лет. Победителей наградили медалями, грамотами и подарками.

Депутат и директор школы № 29 Наталья Каныгина поддержала участников турнира.

«Турнир стал не просто соревнованием, а настоящим праздником, наполненным духом единства и дружбы. Интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, являются важным средством развития умственных способностей детей. Они помогают развивать логическое мышление, внимательность, умение принимать решения, а также способствуют развитию социальных навыков и являются отличным способом тренировки ума», — рассказала Наталья Каныгина.

Наталья Каныгина также отметила, что шахматы и шахматы учат детей продумывать стратегию и последствия своих действий. Она выразила благодарность организаторам турнира за интерес к интеллектуальному спорту. Заслуженный работник физической культуры, муниципальный депутат Валентин Герасимов рассказал, что глава города Химки Дмитрий Волошин и Совет депутатов поддерживают детский спорт. Для этого на территории округа проводятся соревнования различного уровня, строятся и реконструируются стадионы и дворовые площадки.

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