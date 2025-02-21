Школьники из Химок приняли участие в спортивной эстафете ко Дню кадета

Участникам соревнований также рассказали историю возникновения праздника Дня кадета.

«Такие соревнования особенно важны для нашего молодого поколения. Они способствуют не только развитию физической подготовки, но и помогают укрепить дух единства, а также готовят молодых ребят к служению своей Родине», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, главный лозунг которой «Успех в единстве поколений». Ее основная цель — объединить представителей разных поколений вокруг общих ценностей: любви к своей стране.

«Эта общественная программа призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени. Она также направлена на формирование и поддержание интереса к истории нашей страны среди населения», — подчеркнула муниципальный депутат Галина Болотова.