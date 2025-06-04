Школьники из Балашихи побывали на экскурсии в авиационной корпорации «Рубин»

В рамках проекта «Карьера в твоем городе. Твой успешный выбор» ученики Балашихинского лицея посетили одно из ключевых предприятий городского округа — авиационную корпорацию «Рубин». Экскурсия стала для старшеклассников уникальной возможностью познакомиться с промышленным производством и перспективами профессионального роста.

Школьникам рассказали об истории создания и развития корпорации, ее значении для авиационной отрасли России и вкладе в национальную экономику. Ученики узнали о выпускаемой продукции, ее видах и особенностях производственного процесса. Особое внимание уделили современным технологиям и оборудованию, которые используются на предприятии для создания высокоточных изделий.

Ребята смогли увидеть производственные процессы изнутри, погрузившись в атмосферу работы крупного промышленного комплекса. Представители «Рубина» поделились информацией о карьерных перспективах в инженерных и технических сферах, рассказав о востребованных профессиях и возможностях профессионального развития.

По отзывам участников, экскурсия оказалась не только познавательной, но и мотивирующей. Многие лицеисты признались, что заинтересовались инженерными специальностями и задумались о выборе соответствующего направления для дальнейшего обучения.

Проект «Карьера в твоем городе. Твой успешный выбор» реализуется в Балашихе с целью помочь старшеклассникам определиться с будущей профессией. Программа знакомит учащихся с ведущими предприятиями региона, успешными профессионалами и открывает перед молодежью новые горизонты для построения успешной карьеры.