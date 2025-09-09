Школьники из Балашихи победили на чемпионате по беспилотным технологиям

Команда «Молния» из Балашихи одержала победу в номинации «Автономная мобильная платформа» на всероссийском чемпионате по беспилотным технологиям «Соколиная охота». Это масштабное событие прошло в рамках недели национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом Российской Федерации.

Юные участники команды «Молния» стали лучшими в возрастной категории «10-13 лет», продемонстрировав высокий уровень знаний и мастерства в сфере беспилотных технологий. В чемпионате приняли участие более 50 команд из разных регионов России, включая школьников и студентов колледжей, которые соревновались в различных направлениях, связанных с инновационными технологиями.

В течение соревнований участники проходили обучение по таким направлениям, как проектирование и создание дронов, программирование, управление полетами, развитие инженерного мышления, а также навыки командной работы. Для ребят были организованы лекции и консультации с ведущими экспертами, что способствовало их профессиональному росту и расширению кругозора.

Организаторами чемпионата выступили Министерство просвещения Российской Федерации и ДОСААФ России. Мероприятие направлено на поддержку и развитие молодых талантов в области высоких технологий и инженерии, что соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».