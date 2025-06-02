Школьники из 6 округов Подмосковья вышли в финал всероссийских спортивных игр

В Московской области завершился региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Участники приняли участие в многоборье, подвижных играх, легкоатлетической эстафете, а также проверили свои знания в теоретическом конкурсе.

Среди городских школ первое место занял лицей № 3 из Домодедова, вторая строчка досталась школе «Лига первых» из Химок, а замкнула тройку лидеров школа № 9 из Жуковского.

Лучший результат среди сельских учебных заведений показала школа № 26 из Щелкова. Серебро досталось Ново-Харитоновской школе № 10 из Раменского, а бронза — образовательному центру «Лидер» из Ленинского округа.

«Президентские состязания — яркий пример того, как спорт объединяет детей по всей стране. Наши ребята — сильные, целеустремленные и достойные представители Подмосковья. Мы верим в их успех и гордимся каждым участником», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Теперь победителям предстоит подготовка к финалу, который пройдет в детском центре «Орленок».