Школьникам в Воскресенске рассказали о подвигах Александра Невского

В рамках Года защитника Отечества и цикла патриотических мероприятий «Успех в единстве поколений» в Белоозерской городской библиотеке прошел исторический час «Чудское спасение Руси». Школьникам рассказали о подвигах и личности национального героя и средневекового полководца Александра Невского.

Перед слушателями выступил представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Герасимов. Он отметил важность патриотического воспитания молодежи.

Затем ребята с интересом прослушали лекцию о подвигах Александра Невского, его деятельности по возрождению Руси, победах в Невской битве и Ледовом побоище.

Мероприятие завершилось просмотром отрывка из кинофильма «Александр Невский» о битве на Чудском озере.

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