Школьникам в Воскресенске напомнили правила безопасности на ж/д переездах

Профилактическую беседу провели для учеников школы № 2 в Воскресенске. Ребятам напомнили правила безопасного поведения на железнодорожных путях.

Профилактический урок организовала администрация совместно с линейным отделом полиции железнодорожной станции «Воскресенск». Его провели для предотвращения детской гибели на объектах железнодорожного транспорта.

Такую тему выбрали исходя из того, что ежегодно регистрируют десятки случаев гибели и травмирования детей на путях. Как правило, подобные случаи происходят из-за незнания правил безопасности.

Специалисты рассказали ученикам о реальных случаях на железной дороге, причинах их возникновения, правилах поведения на железнодорожных путях, платформах, вблизи переездов и поведении во время чрезвычайных ситуаций.

Все получили памятки, где изложены основные правила безопасного поведения.