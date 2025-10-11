Школьникам в Химках рассказали о подвиге пионера Марата Казея в 1944 году

В лицее № 7 в Химках прошел открытый урок, посвященный подвигу пионера Марата Казея в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие школьники, их родители и педагоги.

Слушателей поприветствовал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Очень важно рассказывать современным школьникам о героизме их сверстников во время Великой Отечественной войны. Такие уроки показывают, что мужество, долг и любовь к Родине не имеют возраста. Когда дети узнают, на какие поступки были способны их ровесники в годы суровых испытаний, они по-другому начинают смотреть и на историю, и на свой собственный долг перед страной», — поделился Валентин Герасимов.

Школьникам рассказали, что 14-летний Марат Казей вместе с сестрой ушел на фронт к партизанам после того, как фашисты убили их родителей. Он проявлял отвагу в боях и добывал ценные разведданные. В последнем бою он подорвал себя вместе с захватчиками последней гранатой.

Рассказ сопровождался кадрами из документальных фильмов о детях-героях времен Великой Отечественной войны.

«Как и в годы Великой Отечественной войны, сегодня наши соотечественники защищают страну в зоне специальной военной операции. Они прямые продолжатели ратных традиций, продолжатели дела своих героических предков. Их мужество питается той же любовью к Родине, которая вела в бой и Марата Казея», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.