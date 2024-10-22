Школьникам Подмосковья расскажут об электронной подписи на новом уроке цифровой грамотности

В рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартовал урок по цифровой грамотности и кибербезопасности на тему «Простая электронная подпись в сети». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

С 21 октября по 24 ноября на сайте цифровойликбез.рф будут доступны видеоролики и материалы от компании «Контур», посвященные безопасному поведению в интернете. Школьникам расскажут, зачем нужна электронная подпись, как ей пользоваться и какие риски связаны с ее передачей злоумышленникам.

Уроки рассчитаны на детей старше 12 лет и рекомендованы для совместного просмотра с родителями или педагогами.

Напомним, проект «Цифровой ликбез» запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. На сайте проекта представлены образовательные ролики от ведущих цифровых компаний, таких как Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито» и «Лаборатория Касперского».