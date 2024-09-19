Внеклассный урок о жизни Зои Космодемьянской провели в школе № 30 в Химках

Для учащихся школы № 30 городского округа Химки провели внеклассный урок, на котором рассказали о судьбе советской партизанки Зои Космодемьянской. Интересную лекцию организовали в школьном музее.

Координатор проекта «Виртуальный музей „Химки 1941–1945. Все для фронта, все для победы!“» Александр Титенок рассказал школьникам о первой женщине, которую посмертно удостоили звания Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

«Это мероприятие напомнило нам о ценности свободы и мира, которые мы должны беречь», — рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Патриотическое мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Среди приглашенных гостей был активный житель Химок Александр Будыкин. Его за помощь в патриотическом воспитании и «За содействие специальной военной операции» торжественно наградили орденом.

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