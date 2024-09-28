Школьникам Химок рассказали о развитии сельского хозяйства в России

Для школьников Химок провели открытый урок «Путь зерна». Ребятам рассказали о том, как развивается сельское хозяйство, и о его значении в нашей стране.

Еженедельно в школах городского округа Химки проводят «Разговоры о важном». Юных жителей знакомят с ключевыми аспектами жизни в современной России.

«Эти дополнительные уроки позволяют не только прививать любовь к родине с раннего детства, но и взращивать интерес к культуре нашей страны. Кроме того, на „Разговорах о важном“ мы знакомим школьников с богатой отечественной историей и основными ценностями России», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» запустили два года назад при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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