Школьникам гимназии № 1 в Воскресенске рассказали об истории Подмосковья

Краеведческий час «Моя малая родина» прошел в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Пятиклассники гимназии № 1 в Воскресенске узнали об истории Подмосковья и муниципалитета.

Заведующая отделом краеведения Центральной библиотеки Елена Юрова рассказала о том, как на карте появился городской округ Воскресенск, историю его возникновения и строительство градообразующих предприятий. Школьникам показали фильм «Сердце земли моей», созданный журналистами телекомпании «Искра ТВ».

Отметим, краеведение для учеников — важный фактор патриотического воспитания. Оно расширяет кругозор, приобщает к творчеству, воспитывает любовь к малой родине и изучению истории России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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