Школьника из Лобни наградили в финале всероссийского конкурса исследований

Школьник из среднеобразовательной школы № 9 Лобни представил Московскую область в финале Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я — исследователь». Ранее он стал победителем регионального этапа конкурса. В финале в Сочи встретились более 280 участников из разных регионов России. Школьник из Лобни был награжден дипломом I степени.

Развитию образования в Лобне уделяется большое внимание. В муниципалитете строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест. Она станет инженерно-техническим лицеем. Его запуск даст возможность школьникам Лобни получить качественное профильное образование.

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