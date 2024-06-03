Школьника из Лобни наградили в финале всероссийского конкурса исследований

Фото: Медиасток.рф

В Сочи прошел финал Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я — исследователь». Ученика девятой школы городского округа Лобня наградили дипломом I степени.

Школьник из среднеобразовательной школы № 9 Лобни представил Московскую область в финале Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Я — исследователь». Ранее он стал победителем регионального этапа конкурса. В финале в Сочи встретились более 280 участников из разных регионов России. Школьник из Лобни был награжден дипломом I степени.

Развитию образования в Лобне уделяется большое внимание. В муниципалитете строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест. Она станет инженерно-техническим лицеем. Его запуск даст возможность школьникам Лобни получить качественное профильное образование.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Отпуск за границей этим летом. Самые популярные страны и советы, как сэкономить

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Вернуться в Россию на французских штыках? Зачем Навальная колесит по чужим президентам

Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте