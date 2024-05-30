Школьник из Павловского Посада поборется за место в арктической экспедиции Росатома

Ученик Павлово-Посадского лицея № 2 имени Тихонова Ярослав Савичев представит Подмосковье в финале научно-образовательного проекта «Ледокол знаний 2024». В отборочном этапе соревнований приняли участие 72 школьника от 14 до 16 лет.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, талантливый юноша в числе 24-х лучших участников будет соревноваться за место в арктической экспедиции Росатома на ледоколе «50 лет Победы».

Каждый из конкурсантов представил экспертам свои проекты, связанные с атомной энергетикой. Они предложили инновационные идеи в области возобновляемой энергии, цифровых технологий и развития Арктики.

Финальные соревнования пройдут 11 июня.

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