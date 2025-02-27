Школьник из Одинцова провел занятие по тактической медицине для жителей Рузы

С шести лет Матвей Чураев увлекается военным делом. Сейчас, в свои 12 лет, он уже делится знаниями с окружающими. Юный житель Одинцова рассказывает об истории русской шинели, легендарном автомате Калашникова, а также обучает других основам тактической медицины.

Матвей активно выступает на крупных мероприятиях, где его выступления вызывают большой интерес. Его глубокие знания и умение доступно объяснять сложные темы впечатляют не только сверстников, но и взрослых.

«У меня уже есть опыт проведения мастер-классов. Например, я выступал в парке „Патриот“ на форуме „Армия“. Сейчас у меня в планах — интервью с военным медиком, известным как Доктор Ливси, в учебном центре „Атлант“ в Москве», — рассказал Матвей о своих ближайших целях.

Он также добавил, что мечтает создать собственный образовательный проект, который поможет другим детям и подросткам узнать больше о военной истории и современных технологиях.

На этот раз местом для его выступления стала Руза. Для Матвея этот город имеет особое значение — он часто приезжает сюда вместе с родителями, и эти места стали для него почти родными.

«Руза — очень гостеприимный город, здесь совершенно особая атмосфера. Мне всегда радостно здесь бывать, а особенно приятно участвовать в таких масштабных мероприятиях», — поделился впечатлениями Матвей.

Он также отметил, что такие события помогают ему находить единомышленников и обмениваться опытом с профессионалами.

Матвей не ограничивается только теорией — он активно практикует свои навыки. Например, участвует в военно-патриотических сборах, где отрабатывает тактические навыки и учится работать в команде. Его родители поддерживают увлечение сына. Считают, что оно помогает ему развивать дисциплину, ответственность и лидерские качества.