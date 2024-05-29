Школьник из Дрезны Александр Иванов получил награду за спасение ребенка из пожара

Фото: Пресс-служба администрации города или района

Школьника из Дрезны Александра Иванова наградили медалью «За мужество в спасении». Увидев пожар в частном доме, он бросился в огонь и спас семилетнюю девочку.

Как рассказал глава Орехово-Зуева Руслан Заголовацкий, даже после прибытия пожарных Александр и его брат не остались в стороне. Они поливали стены дома и забор соседей из садового шланга и помогали специалистам.

«После прибытия пожарных Саша вместе с братом не остались в стороне: поливали стены дома и забор соседей из садового шланга, принесли стол для огнеборцев, чтобы те смогли встать повыше и направить брандспойты точно под козырек крыши. А затем, когда пожар был потушен, до самого вечера без отдыха помогали соседям убирать воду с пола», — рассказал глава.

Медаль мальчику вручил председатель совета Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей» Валерий Виноградов.

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