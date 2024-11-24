Школьная викторина ко Дню ракетных войск и артиллерии прошла в Химках

В городском округе Химки в честь Дня ракетных войск и артиллерии организовали серию тематических встреч для жителей. Одно из мероприятий состоялось в дошкольном отделении «Лесная сказка», где воспитанникам и их родителям рассказали об истории этого рода войск. Для юных участников также провели увлекательную викторину.

С приветственным словом к собравшимся обратилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Мы постарались в доступной и игровой форме познакомить ребят с профессией военнослужащих ракетных войск и артиллерии. После этого дети с удовольствием проверили свои знания в викторине», — отметила она.

Отметим, что в Химках с июля реализуется масштабная патриотическая программа, направленная на развитие интереса к истории страны и сохранение памяти о подвигах наших соотечественников.

«С начала лета в городе прошло более 500 мероприятий патриотической направленности. Это были мастер-классы, встречи с участниками СВО, показы фильмов и многое другое», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Муниципальный депутат Глеб Демченко подчеркнул, что к патриотическим инициативам активно подключаются жители округа, включая волонтеров, общественников и депутатов. Среди них — Егор Ченюк, Юлия Ишкова, Галина Болотова, Ольга Игнатьева и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».