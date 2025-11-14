«Школа пап» при женской консультации в Дедовске отметила год со дня основания

Организация в Дедовске муниципального округа Истра функционирует в рамках проекта «Школа будущих родителей» уже целый год. Занятия посещают десятки будущих отцов.

На них мужчины учатся понимать своих беременных жен, правильно реагировать на изменения в организме супруги, узнают информацию о предвестниках родов, родовом процессе, о том, как участвовать в партнерских родах, узнают об организации детской комнаты, патронажах новорожденного, порядке прикрепления к поликлинике.

Помимо этого, будущие папы учатся ухаживать за малышом. Совместно с психологом они принимают роль отца и изменения в супружеских отношениях, учатся правильно играть и развивать ребенка.

Все лекции проводят опытные доулы, квалифицированные психологи и врачи, поэтому, как отмечают сами мужчины, занятия для них интересны, а главное — полезны.

Узнать подробнее и записаться в «Школу пап» можно в группе «Школа будущих родителей».