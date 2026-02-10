Школа № 5 в Наро-Фоминске отметила 95-летний юбилей

Торжества по случаю 95-летия собрали выпускников, педагогов и почетных гостей, включая главу округа Романа Шамнэ. Подарком школе в юбилейный год станет завершение капитального ремонта.

«С теплотой вспоминаю школьные годы, своих учителей. Школа — это самые лучшие годы жизни. Придя совсем юным человеком, спустя время ты выпускаешься зрелым человеком, который способен самостоятельно идти по жизни — и все это благодаря руководству школы. Я хочу пожелать школе хранить традиции», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

Школа была открыта в 1931 году на окраине Наро-Фоминска и за почти вековую историю стала центром знаний, воспитания и культуры. Она предлагает углубленное изучение отдельных предметов. Среди ее выпускников — немало известных в округе людей.

Выпускники возвращаются в школу как учителя — молодые специалисты, которые приносят новые идеи и проекты. Благодаря им в школе появились Ученический совет, фирменный стиль и обновленная библиотека. В школе работают педагогические династии, а ушедшие на пенсию учителя сохраняют связь с коллективом.

«На Востоке говорят: „Не важно, сколько вам лет, важно, насколько вы стары“. Школа в свои 95 молода, потому что наполнена новыми идеями, новыми технологиями, молодыми учителями и учителями, которые молоды душой, и, конечно, детьми, взгляд которых всегда устремлен в будущее», — сказала директор Виктория Блашковская.

В этом году в школе завершится капитальный ремонт.