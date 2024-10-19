Школа № 15 из Балашихи начала сотрудничество со школой из Могилева

Сотрудники школы из Балашихи подписали соглашение о сотрудничестве с могилевской школой. Теперь учреждения будут обмениваться опытом и взаимодействовать в разных направлениях.

Коллектив школы из Балашихи побывал на открытых тематических уроках и мероприятиях в могилевской школе № 15. Они отметили, что образовательно-воспитательный процесс в странах-побратимах един.

Представители учреждений обсудили рабочие программы, выпускные экзамены, мероприятия по профориентации и воспитанию школьников. Директора также подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь школы будут проводить совместные мероприятия.

Напомним, что в июне этого года глава городского округа Балашиха Сергей Юров и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев подписали соглашение об установлении побратимских связей между Балашихой и Могилевом.

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